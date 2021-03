Benevento, pace tra Insigne e Schiattarella. Abbraccio in allenamento dopo la lite

La lite in allenamento nella rifinitura di venerdì è costata a entrambi la trasferta con lo Spezia. Oggi però in casa Benevento è tornato il sereno tra Roberto Insigne e Pasquale Schiattarella. Proprio quest'ultimo ha pubblicato una foto di oggi mentre è abbraccia sorridente il compagno di squadra. «Dopo la pioggia, c'è sempre il sole», il commento scelto su Instagram che ha fatto subito il giro dei tifosi campani. Una spina in meno per Roberto Inzaghi in vista del finale di stagione. Il Benevento è 16° in classifica a sei punti dalla zona retrocessione.

Ultimo aggiornamento: 19:45

