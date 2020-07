Sassuolo-Milan, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 19:42

Sassuolo e Milan incrociano le armi nella partita delle 21.45 di questo inedito martedì di luglio di campionato. Gli emiliani sono reduci dal pareggio di Cagliari, 1-1 il finale, a causa del quale hanno visto allungarsi il ritardo dalla coppia formata da Milan e Napoli, ora avanti 8 lunghezze in graduatoria; i rossoneri, sempre in lotta per la qualificazione diretta all'Europa league, vengono dal 5-1 di San Siro sul Bologna e cercano la vittoria per accorciare sulla Roma davanti 2 punti.(4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 2 Marlon, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 23 Traore, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo. All.: De Zerbi(4-2-3-1): 99. G. Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer; 5 Bonaventura, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 11 Ibrahimovic. All.: PioliSi affrontano questa sera due delle compagini più in forma dalla ripresa dopo la pausa dovuta al coronavirus: per il Sassuolo, dopo la sconfitta nel recupero con l'Atalanta del 21 giugno, 4 vittorie ed altrettanti pareggi; per il Milan 8 match in tutto, con 6 successi e i nulla di fatto sui campi di SPAL e Napoli.