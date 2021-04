Il Sassuolo che opta per la formazione tipo, non avendo però il centravanti titolare, vale a dire Caputo: toccherà Defrel guiderà le scorribande offensive dei neroverdi.Il Milan per dare seguito alla vittoria col Genoa: anche in questa circostanza Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic e in avanti ci sarà Leao. Romagnoli in panchina ancora una volta

SEGUI LA DIRETTA