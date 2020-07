Sampdoria-Milan, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 15:58

Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan per la 37esima giornata di Serie A. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, vengono dalla festa scudetto della Juventus in occasione del match giocato in chiusura di programma della 36esima giornata; i rossoneri, dal canto loro, dopo la buona prestazione casalinga con l'Atalanta cercano i 3 punti per continuare ad insidiare alla Roma la quinta posizione in graduatoria.(4-4-2): 1 Audero; 21 Tonelli, 34 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 12 Depaoli, 7 Linetty, 91 Bertolacci, 14 Jankto; 17 La Gumina, 27 Quagliarella. All.: Ranieri(4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 21 Ibrahimovic. All.: PioliIl Milan non vince a Genova contro la Sampdoria dall'inizio della stagione 2016/2017, 0-1 grazie al gol di Bacca; i blucerchiati hanno vinto 3 delle ultime 5 gare disputate a Marassi, con gli unici scivoloni subiti per mano del Bologna prima e nel derby col Genoa da ultimo.