Diretta Samp-Lazio 0-0, Felipe Anderson impegna Audero, prime occasioni biancocelesti

Dopo il successo per 3-1 contro l'Inter, i biancocelesti di Maurizio Sarri fanno visita ai blucerchiati nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie A. La Lazio cerca la prima vittoria in trasferta dopo il pareggio a reti inviolate di Torino e per farlo punterà su Ciro Immobile: l'attaccante ha segnato 14 volte contro gli avversari odierni. La Sampdoria punta a riscattare un avvio di stagione deludente che ha portato ad un acceso confronto societario: un solo punto (prezioso, contro la Juventus), in tre gare (con un doloroso 4-0 a Salerno) ma zero gol all'attivo. La squadra di Giampaolo è infatti l'unica a non aver ancora segnato e punta a ritrovare la rete con diverse novità in formazione. Gara in programma alle ore 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali e gli ultimi aggiornamenti in attesa del fischio d'inizio

Segui qui l'incontro in diretta

14' Ancora tiro di Felipe Anderson dai 20 metri laterali: Audero si distende e devia in angolo il tiro diagonale

13 Tiro di Felipe Anderson da fuori. Blocca con sicurezza Audero.

11' Giro palla biancoceleste in attesa del varco giusto

7' La Lazio prova subito a prendere in mano il gioco

5' Pedro si continua a scaldare: è lui il cambio individuato in caso di forfait di Felipe Anderson

3' Dopo qualche minuto di cure mediche, Felipe sembra poter proseguire

1' Problema alla caviglia per Felipe Anderson al primo contrasto di gioco

0' Partiti. Batte la Lazio in divisa nera, la Samp in blucerchiato

Ore 18:27 Squadre in campo

Ore 18:15 Samp e Lazio rientrano negli spogliatoi, tra poco il calcio d'inizio

Ore 17:58 Squadre in campo per il riscaldamento al Ferraris

Curiosità: La Lazio ha ottenuto 7 punti dopo tre giornate, nelle ultime 22 stagioni di Serie A solo una volta i biancocelesti hanno guadagnato almeno 10 punti dopo le prime quattro partite stagionali nel torneo (10 nel 2017/18).



Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Verre; Quagliarella.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Sampdoria-Lazio in tv e streaming

Sampdoria-Lazio è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L'incontro sarà visibile in diretta sui canali DAZN e in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.