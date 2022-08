Live Sampdoria-Juventus 0-0: Rabiot segna ma Vlahovic è in fuorigioco

Sampdoria-Juventus chiude la seconda giornata di serie A: match che i bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno da Napoli, Inter e Roma appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno.

Nell'undici bianconero due le sorprese: al centro della retroguardia c'è Rugani, e non Gatti, in coppia con Bremer mentre in mediana Rabiot vince il duello con Zakaria. Chance per Kostic nel tridente offensivo completato da Cuadrado e Vlahovic. Assenti Di Maria, Pogba e Szczesny, oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge.