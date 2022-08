Samp-Juve 0-0, reti inviolate a Marassi. Vlahovic non gira, primo punto in A per Giampaolo

Per il terzo anno consecutivo la Juve non è a punteggio pieno dopo la seconda giornata in campionato, al Ferraris i bianconeri perdono la testa della classifica e le certezze del debutto contro il Sassuolo. Si rivede la squadra lenta, involuta, con una manovra confusa e pochi guizzi offensivi della scorsa stagione, e mentre Inter, Roma e Napoli sono già in fuga Allegri deve fare qualcosa di più aspettando rinforzi sul mercato e il ritorno di Di Maria e Pogba. Max sceglie un assetto sperimentale, con Locatelli davanti alla difesa e una linea a quattro con Cuadrado e Kostic esterni, McKennie e Rabiot in mezzo alle spalle di Vlahovic. Faticando più del previsto a tenere il campo e dare noia a una Samp organizzatissima.

APPROFONDIMENTI LA PARTITA Roma-Cremonese, le pagelle: Smalling (7,5) il migliore, Dybala (6) in... IL TECNICO Roma-Cremonese, Mourinho: «Potevamo chiuderla prima. Zaniolo... SERIE A Zaniolo, infortunio in Roma-Cremonese: lussazione spalla sinistra.... OLIMPICO Roma-Cremonese, giallorossi in campo con maglietta per Wijnaldum:...

La fotografia della partita è il primo tempo di Vlahovic: solo tre i palloni toccati, meno di qualsiasi altro giocatore in campo, portieri inclusi. Nessun tiro in porta, e un angolo della Samp virgolato sul palo. L’unico “merito” bianconero è arrivare all’intervallo ancora sullo 0-0, anche se la palla gol più clamorosa è sui piedi di Leris (miracolo di Perin) dopo un filtrante delizioso di Sabiri che buca Bremer e tutta la difesa. Agnelli, in tribuna con Nedved e Arrivabene, mastica amaro, mentre la Juve non riesce a cambiare marcia nemmeno nella ripresa. L’equilibrio in campo è fragilissimo, basterebbe poco per spezzarlo, ma la prima vera palla gol bianconera capita sul sinistro di Kostic a tempo scaduto, Audero gli sbarra la porta. Abisso annulla giustamente il vantaggio bianconero di Rabiot per fuorigioco di Vlahovic, l’ingresso in campo dei giovani Miretti e Rovella rivitalizza in parte la Juve, ma la Samp non molla. E anche nel finale quando le squadre si allungano i blucerchiati rimangono in controllo, ottima la prova dei centrali Colley e Ferrari, serataccia per Vlahovic.