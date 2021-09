Sampdoria-Inter alle 12:30 diretta LIVE. Formazioni ufficiali: c'è Lautaro per Inzaghi, D'Aversa lancia Caputo dal primo minuto

SEGUI LA DIRETTA

Per tenere il passo del Napoli, per una notte (forse) solo in testa alla classifica della Serie A, l'Inter di Simone Inzaghi ha un solo risultato domani a Marassi contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa, e sì: è la vittoria. D'altra parte, però, il lunch match di Genova potrebbe regalare ai blucerchiati i primi tre punti tondi dopo la sconfitta con il Milan e il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo. La speranza, tra l'altro, è anche quella di sbloccarsi sotto porta, un problema che non affligge l'undici del tecnico piacentino che all'attivo ha sette gol fatti e solo uno subito (quello con il Verona).

Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Silva, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 10 Caputo, 27 Quagliarella. All. D'Aversa

INTER (3-5-1-1) 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 9 Dzeko. All. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Sampdoria e Inter delle 12:30 verrà trasmessa sia da DAZN, sia da Sky Sport. Sarà quindi possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Mentre su Sky sarà visibili ai canali Sky Sport Calcio (202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).