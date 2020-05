Sampdoria, torna l'emergenza: 4 nuovi contagiati

La Sampdoria ripiomba nell'incubo Covid-19. La società del presidente Massimo Ferrero annuncia in serata, in un comunicato, che «nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori sono emersi tre nuove positività al Coronavirus e un ritorno di positività».



La squadra, in via facoltativa, era stata richiamata ieri al centro Mugnaini di Bogliasco da Claudio Ranieri per la ripresa degli allenamenti individuali. Dagli esami, la cattiva notizia. I giocatori sono, da ora, in quarantena e saranno monitorati costantemente dallo staff medico Ultimo aggiornamento: 8 Maggio, 09:37

