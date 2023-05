Sampdoria, ecco la svolta: accordo tra il Cda e Radrizzani, lunedì la ratifica del passaggio di proprietà

Dalle emozioni della sera con il commovente tributo a Fabio Quagliarella all’accordo della notte per il passaggio di proprietà. La Sampdoria svolta e respira: l’offerta di Andrea Radrizzani e il suo socio Matteo Manfredi viene ritenuta quella giusta ed è preferita dal cda rispetto a quella del competitor Alessandro Barnaba.

Un’operazione lampo, presentata e conclusa nel giro di una settimana tramite la Gestio Capital e con il supporto di Aser e Qatar Sports Investments quali investitori.

Sampdoria, il passaggio di proprietà

Il manager del Leeds incassa l’ok delle banche e garantisce una maggiore soddisfazione dei creditori: questi ultimi, ricevendo oltre il 40% della somma loro dovuta, potranno proseguire le loro attività. Mossa determinante per l’acquisizione della Sampdoria è stata una condotta maggiormente “conciliante” della trattativa, con la liberazione dal trust in cui è incapsulata da quasi due anni a seguito dei concordati romani per i debiti delle aziende di Massimo Ferrero. Da qui né Barnaba né il suo sostenitore Edoardo Garrone avevano fatto capire di voler passare volendo invece imboccare la strada dell'aumento di capitale. Già, Ferrero: l’ultima parola spetta all’azionista di maggioranza, lunedì per la seconda convocazione dell’assemblea dei soci (deserta quella di ieri), per la ratifica dell’accordo. L’offerta è di quelle “prendere o lasciare” ed è difficile pensare a ulteriori sorprese.





Entro il giorno successivo andranno, infatti, pagati gli stipendi dei giocatori in riferimento al periodo gennaio-marzo 2023, operazione agevolata dall’anticipo del 40% del paracadute per la retrocessione in serie B. Radrizzani e Manfredi dovranno tornare a correre e allestire una rosa competitiva per una pronta risalita. Per i tifosi, per ora, è sufficiente aver scongiurato il fallimento per tornare, quanto prima, a sognare una Samp competitiva, lontana parente di quella vista quest'anno.