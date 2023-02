Salisburgo-Roma 1-0, Abraham e Belotti sprecano e Mourinho viene punito nel finale da Capaldo. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico

Se c'è un futuro per la Roma in Europa si deciderà giovedì prossimo allo stadio Olimpico. L'andata del playoff in casa del Salisburgo termina 1-0 ed è una mezza beffa. Ai giallorossi sarebbe stato stretto anche il pari senza reti perché fino al colpo di testa dell'argentino Capaldo, a due minuti dal 90', erano stati due interventi di K”hn a tenere a galla gli austriaci. L'1-0 rende più complicato il ritorno, ma la qualificazione agli ottavi resta alla portata della squadra di Mourinho.

Roma, quante occasioni sprecate

Che, dopo aver patito la partenza a testa bassa degli avversari, aveva preso il controllo del match senza lasciarlo più. Fino al gol di Capaldo, su cross di Pavlovic, a difesa schierata. Mourinho punta molto su questo appuntamento e conferma in toto l'11 titolare che ha pareggiato a Lecce. La prima conclusione nello specchio è proprio di Capaldo, debole, e Rui Patricio blocca. Più aggressivo il Salisburgo, costringe la Roma a trincerarsi e puntare sulle ripartenze. Non facile, perché nei primi 15-20 minuti il pressing alto crea qualche problema al centrocampo. Inoltre respingere le incursioni Okafor non è compito banale. Passata la sfuriata iniziale, il dominio territoriale dei padroni di casa mostra le prime crepe. Al 24' Abraham di testa non inquadra la porta di poco, sul cross di El Shaarawy. Due minuti dopo ci riprova il 9 giallorosso, su suggerimento di Zalewski, ma di nuovo la deviazione è a lato.

Al 43' la migliore occasione per l'attaccante inglese nel primo tempo: sul lancio profondo di Cristante, salta Pavlović e calcia, ma K”hn in uscita respinge il tiro. Chiude in avanti la Roma, più spigliata dopo un avvio esitante. Al rientro dall'intervallo non c'è Dybala. Al suo posto Celik, con El Shaarawy che avanza nella posizione di trequartista. All'11' brivido per la Roma: destro di Capaldo, doppia deviazione di Ibanez e Smalling e pallone che esce di poco alla sinistra di Rui Patricio. Primo cambio anche nel Salisburgo, con Adamu che prende il posto di uno spento Fernando. Al 29' occasione per la Roma. Corner sul primo palo di Pellegrini deviato di testa da Cristante, la palla pizzica la base del palo ed esce. È il momento di Wijnaldum, che entra con Belotti, a sostituire Pellegrini e Abraham. Roma ancora ad un passo dal gol al 35'. Il tocco di Belotti ad un metro dalla porta sembra decisivo, ma il riflesso di K”hn manda la palla contro la parte bassa della traversa. Il guizzo di Capaldo nel finale rovina la trasferta austriaca della Roma. Mourinho spera non basti a compromettere il passaggio del turno.