Salernitana-Sampdoria 4-0: per Giampaolo è notte dopo il pari con la Juve

Rieccola, in tutto e per tutto. Dal primo all’ultimo minuto. Dopo qualche piccolissimo sprazzo contro la Roma e il buon primo tempo contro l’Udinese, al terzo tentativo i ventimila dell’Arechi hanno potuto (ri)ammirare nuovamente la Salernitana di Davide Nicola. Una Salernitana capace di correre su ogni pallone come se fosse il più importante della stagione e di giocare un calcio piacevole come se non avesse le pressioni di una squadra chiamata a doversi salvare. E così la Sampdoria non ha potuto far altro che sventolare bandiera bianca (4-0). Da subito. Basta infatti davvero poco, molto poco, ai granata per capire che quello dell’Arechi sarà un pomeriggio felice. E tranquillo. Sedici minuti, tanto basta per mettere al tappeto la Samp.

Nicola sceglie e il duo Bonazzoli-Dia e i due attaccanti sono subito protagonisti: al 7’, grazie anche al supporto del Var che cancella l’iniziale segnalazione di fuorigioco del guardilinee, ci pensa Boulaye Dia a sbloccare la gara complice l’assist di Bonazzoli che lo mette da solo davanti alla porta. L’esultanza avviene in due momenti differenti, ma poco importa perché il vantaggio è comunque una certezza. I ruoli si inverono al 18’ quando l’ex Villarreal ricambia il favore crossando al centro per Federico Bonazzoli che al volo di sinistro costringe nuovamente Audero alla resa. Tempo quattro minuti e potrebbe segnare anche l’altro ex di giornata, Candreva, ma il suo cross pizzica soltanto la parte alta della traversa. Il 2-0 e la pioggia battente spingono la Salernitana a rallentare i ritmi. Saggiamente. Una scelta che ripaga nonostante qualche piccola sofferenza.

Nella ripresa ci pensano Vilhena e Botheim: la Samp fa fatica a produrre gioco nel primo tempo, ma in due circostanze va davvero vicino al gol. Al 25’ Ferrari, lasciato completamente libero in area di rigore, manda alto di testa, al 38’ tocca invece a Sepe superarsi ribattendo prima la conclusione defilata di Djuricic e poi la botta centrale di Caputo. Fatta eccezione per queste due occasioni, è monologo Salernitana che, come accaduto in avvio di gara, anche nel secondo tempo ha la capacità di aggredire immediatamente l’avversario. Al 46’ il fuorigioco di Dia nega la gioia della doppietta a Bonazzoli, ma al 50’ ecco il gol della definitiva sicurezza. E che gol, di squadra. La palla gira rapidamente da un lato all’altro prima di arrivare a Tonny Vilhena che dopo un ottimo uno-due con Coulibaly mette la ciliegina sulla torta. Non bastasse, al 76’ si sblocca anche Erik Botheim per la gioia dell’Arechi che al triplice fischio finale si gode la prima vittoria stagionale. E da domani testa alla trasferta di Bologna di giovedì sera.

Il tabellino

Salernitana (3-5-2)

Sepe; Bronn, Gyomber (36’ st Pirola), Fazio; Candreva (32’ st Sambia), Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi (1’ st Kastanos); Dia (32’ st Valencia), Bonazzoli (20’ st Botheim).

1 Fiorillo, 12 Micai, 3 Bradaric, 4 Jaroszynski, 19 Kristoffersen, 28 Capezzi, 35 Motoc, 39 Iervolino All. Nicola.

Sampdoria (4-1-4-1)

Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Augello; Villar (17’ st Vieira); Leris (17’ st Gabbiadini), Rincon, Sabiri (35’ st Yepes), Djuricic (17’ st Verre); Caputo (17’ st Quagliarella).

22 Contini, 30 Ravaglia, 6 Leverbe, 19 Segovia, 21 Murillo, 24 Bereszynski, 31 Malagrida. All. Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia

Reti: 7’ pt Dia, 16’ pt Bonazzoli, 5’ st Vilhena, 31’ st Botheim.

Note: ammoniti Depaoli, Mazzocchi, Rincon e Botheim per gioco falloso e Nicola dalla panchina. Angoli 6-3 Salernitana. Recuperi: 2’ pt e 3’ st. Spettatori: 19.116 di cui 8.118 abbonati.