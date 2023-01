Live Salernitana-Napoli 0-0, azzurri con Lozano, Osimhen ed Elmas in attacco

Il Napoli vuole cancellare l'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese di martedì scorso al Maradona: nella diciannovesima giornata del campionato, l'ultima del girone di andata, la squadra di Spalletti è impegnata nel derby campano, ospite della Salernitana all'Arechi. Il tecnico cerca la terza vittoria di fila in A dopo aver chiuso un filotto di undici successi, ma dovrà rinunciare a Kvaratskhelia (che ha alzato bandiera bianca a causa dell'influenza) al suo posto quasi certamente toccherà ad Elmas. Out anche Juan Jesus, che ha avuto un trauma contusivo nella seduta di rifinitura. Non ci saranno i tifosi azzurri: «Mi dispiace - ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei partenopei - non so se sia giusta o meno la punizione, ma il calcio non va utilizzato come pretesto. Avremmo avuto bisogno della nostra gente». Settimana travagliata per Nicola, prima esonerato dopo la clamorosa sconfitta della sua Salernitana a Bergamo (8-2 contro l'Atalanta), poi richiamato alla guida della squadra. I granata non arrivano al meglio, anche per le numerose defezioni. Restano indisponibili Maggiore, Sepe, Mazzocchi, Bronn, Fazio, Radovanovic. Il tecnico ha suonato la caricha: «Con l'Atalanta abbiamo preso una batosta, ma i grandi traguardi si raggiungono cadendo. Sputeremo sangue».

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber, Bradaric; L.Coulibaly, Nicolussi, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

Dove vedere Salernitana Napoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it