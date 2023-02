Vlahovic (doppietta) e Kostic stendono la Salernitana: la Juventus ritrova il successo grazie al suo bomber

La vittoria di Salerno ha la faccia sorridente di Vlahovic che sbanca l’Arechi con una doppietta prepotente e torna al gol 115 giorni dopo l’ultimo, il 15 ottobre nel derby contro il Torino. La Juve torna alla vittoria in campionato dopo tre partite, scalando la classifica al 10° posto, stessi punti di Monza e Empoli. Non era facile dribblare le vicende extracampo ma la Salernitana fa troppo poco per mettere in difficoltà i bianconeri, in pieno controllo della gara dal primo all’ultimo minuto.

Partono forte i bianconeri, ordinati e solidissimi in difesa, la partita si sblocca al minuto 26, con il calcio di rigore trasformato da Vlahovic, dopo un contatto in area di Nicolussi Caviglia (in ritardo) su Miretti. L’unica nota stonata della serata è proprio l’infortunio di Miretti, fuori in barella poco dopo il vantaggio per una distorsione alla caviglia, sostituito da Fagioli. A un passo dall’intervallo arriva anche il 2-0: Kostic è il più veloce a scagliarsi su un pallone svirgolato in area da Vlahovic, anticipando Ochoa.

La partita si chiude virtualmente qui, ma ci pensa Vlahovic a sigillarla a inizio ripresa: approfitta di un pallone regalato a centrocampo dell’ex Nicolussi Caviglia e trova il 3-0 di sinistro, dopo un affondo prepotente. La Juve si rilassa, la Salernitana sfiora il gol con Dia, ma spara incredibilmente fuori a Szczesny battuto. Due legni nel finale, traversa di Di Maria e palo pieno di Kean (subentrato per Vlahovic), la Juve si accontenta del tris e mette nel mirino la Fiorentina.