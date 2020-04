Russia, Samokhvalov del Lokomitv Mosca muore mentre si allenava da solo

Innokentiy Samokhvalov, 22 anni, difensore della Lokomotiv Mosca, è morto oggi mentre svolgeva una sessione d'allenamento. Lo ha annunciato lo stesso club della capitale russa, spiegando che il decesso è «avvenuto durante una seduta d'allenamento individuale». In Russia, come per il resto della popolazione, i calciatori sono in isolamento nel tentativo di contribuire a bloccare il diffondersi del coronavirus. Il calciatore lascia la moglie e un figio. «Innokentiy si è sentito male in una sessione individuale a domicilio - il tweet della Lokomotiv Mosca -. Le circostanze che hanno provocato la sua morte devono ancora essere accertate». Ultimo aggiornamento: 22:01

