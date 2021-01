Rooney si ritira: sarà allenatore a tempo pieno del Derby County

Wayne Rooney si ritira. L'attaccante inglese appende gli scarpini al chiodo ma si prepara a indossare a tempo pieno giacca e cravatta. Il Derby County l'ha infatti confermato come manager dopo che per alcune settimane era stato allenatore-giocatore nel post-Cocu. Per lui contratto fino al 2023: “Rooney ha deciso di terminare la sua carriera in campo per dedicarsi al lavoro manageriale”.

Rooney, che ha il record di miglior marcatore della storia del Manchester United con 253 gol in 559 presenze, dopo l'addio ai Red Devils era prima tornato all'Everton, poi si era trasferito in MLS a Washington col DC United. Poi il ritorno a casa al Derby County, di cui da oggi è diventato ufficialmente il nuovo allenatore.

Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA