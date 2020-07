Spal-Roma, Zaniolo non convocato. Fonseca: «È infortunato, non ci sono altri problemi»

«Zaniolo come sta? Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere. Non c'è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c'è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi». Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida con la Spal parlando di Zaniolo.

