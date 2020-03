Zaniolo: «Bambino di Milano con la mia maglia, ti aspetto a Trigoria per conoscerti»

Ultimo aggiornamento: 17:26

«Non so chi sei ma che orgoglio vederti con la mia maglia! Ti aspetto a Trigoria». La scatto pubblicato sul Corriere della Sera di un bambino che ieri giocava da solo a pallone in una via del centro di Milano indossando la maglia giallorossa n.22 di Nicolò Zaniolo ha colpito il giovane talento della Roma che, su Instagram, ha deciso di mandare un messaggio al piccolo sconosciuto, invitandolo a farsi avanti per poi andarlo a trovare nel centro sportivo romanista.«Questa foto mi ha colpito davvero molto! Non so chi sei ma che orgoglio vederti con la mia maglia! So che adesso è difficile e strano giocare a calcio da soli in una città vuota, ma resistiamo ancora un po' e, quando sarà tutto finito, so che me ne manderai una in cui giochi con altri ragazzi! Ti aspetto a Trigoria» scrive Zaniolo nel post allegando proprio la foto pubblicata sul quotidiano.