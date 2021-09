Roma, Viña e Mkhitaryan in dubbio per il Verona

Per la trasferta di domani, la Roma, che incontrerà il Verona, ci sono dei dubbi. Specie per Viña e Mkhitaryan. Il terzino sinistro ha rimediato una contusione al ginocchio durante un allenamento a Trigoria e avverte ancora dolore, l’armeno, invece, ha un leggero affaticamento muscolare. Oggi, durante l’allenamento di rifinitura, verranno fatti i provini per entrambi, ma se non dovessero farcela sulla sinistra giocherà Calafiori dopo l’esordio da titolare in Conference League contro il Cska Sofia, sulla trequarti ci sarà El Shaarawy reduce da tre gol in stagione. Alle 15 la conferenza stampa Mourinho in scioglierà le riserve.

