Roma, gli ultrà a Trigoria incontrano la squadra. Lo striscione: «Siete romanisti a contratto»

Questa mattina circa 200 ultrà della Roma si sono recati a Trigoria per chiedere alla squadra di onorare quel che resta del campionato. Le partite contro Crotone, Inter, Lazio e Spezia sono le ultime che il club dovrà giocare prima dello sciogliete le righe e il rischio che la squadra tiri i remi in barca vista la posizione in classifica è molto alto. I tifosi della Curva Sud durante la manifestazione hanno esposto uno striscione su piazzale Dino Viola, davanti al centro tecnico di Trigoria: «Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio...Non dimenticatelo mai». Alcuni calciatori, tra cui Pellegrini e Dzeko, hanno avuto un breve colloquio con i tifosi, tutto sotto gli occhi di Tiago Pinto, general manager del club, che ha assistito a distanza. Presenti anche le forze dell’ordine con due blindati. L’incontro si è concluso poco prima delle 13.