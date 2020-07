Roma-Udinese, dalle 21,45 la Diretta Dzeko verso la panchina, Mancini non convocato. Le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 18:55

Roma e Udinese chiudono il programma della 29esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 21.45. I giallorossi vengono dalla sconfitta di San Siro subita per mano del Milan, per colpa della quale hanno perso 3 punti rispetto al quarto posto occupato dall'Atalanta; nessun punto conquistato anche da parte dei friulani, che hanno subito un 2-3 finale da parte proprio dei bergamaschi nella sfida di domenica scorsa, rimanendo così inchiodati a quota 28 in graduatoria.La Roma è caduta a Milano col Milan dopo una striscia di 3 vittorie consecutive contro Lecce, Cagliari e Sampdoria; nella scorsa stagione in casa contro l'Udinese fu 1-0 grazie al gol di Dzeko. I friulani quest'anno hanno vinto in trasferta solo 2 volte su 14 gare, raccogliendo poi 3 pareggi e ben 9 sconfitte.(4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibañez, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Kalinic. All: Fonseca(3-5-2) : Musso; Nuytinck, Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.