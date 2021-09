Il turno infrasettimanale, con il derby alle porte, si porta dietro tanti dubbi legati alla formazione. Anche perché ieri Mourinho ha deciso di distogliere l’attenzione dal ko di Verona, riaccendendo i fari sulla rosa non all’altezza per competere con le big del torneo. Facendolo, ha regalato soltanto in parte alcune indicazioni sull’undici di questa sera. Se non è possibile fare a meno di Cristante e Veretout, a sinistra - visto il mancato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati