Roma-Udinese 2-0 diretta live: il var annulla un gol a Pellegrini. Fallo di Mkhitaryan

38' - Mancini esce palla al piede dalla difesa e serve Spinazzola, l'esterno serve Mayoral a centro area il tiro viene però ribattuto dalla difesa dell'Udinese

36' - Timido tentativo di reazione dell'Udinese: De Paul su punizione prova a servire Llorente ma Pau Lopez blocca senza problemi in uscita

30' - Il Var annulla il terzo gol della Roma: bellissima azione che si sviluppa sulla sinistra, Veretout in area cerca di servire Pellegrini a rimorchio. Il piattone del capitano è infallibile ma Giacomelli viene richiamato al monitor accorgendosi di un pestone di Mkhitaryan ai danni di Larsen. Si rimane sul 2-0

25' - Dal dischetto Veretout è ancora una volta infallibile. Il francese spiazza Musso e trova il raddoppio

24' - Calcio di rigore per la Roma: Musso in uscita aggancia il piede di Mkhitaryan e per Giacomelli non ci sono dubbi

19' - Sugli sviluppi del corner i giallorossi hanno la palla per il raddoppio: Ibanez si ritrova la palla gol a due metri da Musso, il suo tiro viene però deviato da Larsen

18' - Azione manovrata della Roma: Spinazzola sulla sinsitra serve al centro Mkhitaryan che viene anticipato in corner da Nuytinck

14' - Occasione per l'Udinese: Deulofeu serve in area Llorente ma Spinazzola è molto bravo ad anticipare l'attaccante e a mettere in corner

12' - Veretout sfiora il raddoppio, contropiede giallorosso concluso dal francese, Musso è bravissimo ad opporsi con il piede destro

10' - Proteste friulane per un contatto in area di rigore tra Cristante e Deulofeu. Giacomelli lascia proseguire

8' - Cross di Karsdorp dalla destra, Musso riesce a bloccare

6' - L'Udinese prova a reagire con Deulofeu. Il suo tiro finisce a lato

5' - Roma in vantaggio: gran lavoro di Mancini sulla destra, che riesce a crossare di sinistro per Veretout. Il francese è bravissimo nell'inserimento e il suo colpo di testa è fatale per Musso

3' - La Roma conquista due calci d'angolo ma non riesce a sfruttarli al meglio.

1' - La Roma darà il calcio d'inizio

Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Roma affronta un'altra bianconera: l'Udinese. All'Olimpico i giallorossi hanno la possibilità di controsorpassare la squadra di Pirlo, sconfitta dal Napoli nell'anticipo del sabato. Fonseca conferma Mayoral titolare mentre in difesa Cristante giocherà insieme a Ibanez e Mancini. Gotti si affida a Llorente in attacco con l'ex Okaka che partirà dalla panchina.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

All.: Fonseca.

UDINESE: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

All.: Gotti.

