Roma, torna Mkhitaryan dall'infortunio. Contro il Bologna sarà in panchina

Henrikh Mkhitaryan è tornato finalmente ad allenarsi con la squadra dopo 31 giorni di stop a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra, rimediata in seguito a un trauma nel corso del match contro il Torino. L’armeno oggi è ha svolto la seduta agli ordini di Fonseca e venerdì contro il Bologna sarà in panchina, troppo presto per tornare in campo come titolare anche se il tecnico ne avrebbe un disperato bisogno. Contro la squadra di Mihajlovic, infatti, sulla corsia di sinistra rientrerà Perotti, escluso Kluivert dopo la brutta prestazione contro il Sassuolo. Sempre sulla trequarti lo stop forzato di Pellegrini per squalifica potrebbe far tornare in auge Pastore ancora alle prese con qualche dolore dovuto all’edema osseo. A centrocampo la coppia Veretout-Cristante, a meno che Fonseca decida di avanzare Mancini dalla difesa e far scalare sulla trequarti l’ex Atalanta al posto del Flaco. Kolarov si riprenderà il posto di terzino sinistro, con Spinazzola che si giocherà un posto con Santon sulla destra. Ultimo aggiornamento: 22:26





