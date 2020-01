Roma-Torino, diretta dalle 20.45. Formazioni, Fonseca conferma la squadra di Firenze

Roma e Torino scendono in campo quest'oggi all'Olimpico per la 18esima giornata di Serie A, penultima di andata. I giallorossi hanno giocato un'eccellente prima parte di torneo, occupano il quarto posto in classifica e prima delle vacanze hanno sbancato Firenze con una prestazione maiuscola; voglia di riscatto invece sulla sponda granata, a causa dell'inaspettata sconfitta casalinga con la SPAL nel match del 21 dicembre terminato 1-2 e che ha inchiodato i piemontesi a 21 punti in classifica.

ROMA: (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All: Fonseca

TORINO: (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi; Berenguer, Belotti.All: Mazzarri

Roma quarta in classifica, e col quarto miglior attacco della Serie A, dietro ad Atalanta, Lazio, Inter e a pari merito col Cagliari; i capitolini all'Olimpico hanno conquistato 17 dei 35 punti che contano in classifica, avendo giocato di fronte ai propri tifosi una partita in meno: un rendimento tutto sommato equilibrato. Torino imbattuto in trasferta da 3 incontri.

