Roma, tifosi a piazza del Popolo per festeggiare i 94 anni della nascita del club

A partire dalle 22.30 migliaia di tifosi della Roma chiamati a raccolta dagli ultras della Curva Sud, si sono radunati in Piazza del Popolo per festeggiare i 94 anni dalla nascita del club giallorosso. Il gruppo ha intonato cori, acceso fumogeni e sventolato bandiere per circa 30 minuti nella storica piazza romana, per poi spostarsi in corteo verso via del Corso percorrendola e raggiungendo piazza Colonna dove il gruppo si è diviso: una parte è andato nella storica via degli Uffici del Vicario dove è stato depositato il primo atto di fondazione il 22 luglio 1927, il resto si è dato appuntamento alla Fontana di Trevi dove attraverso due fari che emettevano luce gialla e rossa è stata colorata la fontana. Alla mezzanotte sono stati esplosi fuochi d'artificio e petardi e intonati cori per festeggiare i 94 anni della società: «Questa notte saremo tutti idealmente nello stesso posto. Ovunque si festeggia la Roma, la Roma c'è. Sempre», ha twittato il club nel pomeriggio.

