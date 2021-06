Roma, Smalling e la moglie avvistano un Ufo in Giamaica: «Ruotava e aveva le luci lampeggianti»

Incontri ravvicinati del terzo tipo in Giamaica per Chris Smalling e la moglie Sam che hanno descritto su Instagram un avvistamento di un Ufo. Il difensore della Roma e la moglie si trovano in vacanza in un resort nella zona di Montego Bay, una vacanza nel paese d’origine dell’ex United che si è trasformata in qualcosa di inaspettato. Sam, in un story, ha descritto il primo avvistamento della sua vita di Ufo: «Giuro che non eravamo sotto funghetti magici o cose del genere, ma io e Chris abbiamo visto l'UFO più assurdo di sempre!», è la premesse della moglie del difensore. La signora Smalling prosegue: «Non era qualcosa alto nel cielo durato pochi secondi e che sarebbe potuto essere anche un aeroplano. È volato giù in basso davanti a noi, poi si è girato e lo ha fatto di nuovo in alto nel cielo ed è rimasto lì per un'ora (forse più a lungo, ma siamo dovuti andare via)».

Sul suo profilo, però, non c'è traccia di un video o di una foto dell'avvistamento: «Era troppo piccolo per essere ripreso mentre è rimasto fermo nel cielo, anche se Chris lo vedeva ruotare con luci lampeggianti. Avremmo potuto riprenderlo con la telecamera quando stava volando verso noi perché si vedeva bene, ma eravamo entrambi troppo sbalorditi per tirare fuori i nostri cellulari. Inoltre, non volevamo distogliere lo sguardo per paura di perderlo, qualsiasi cosa fosse. Sembrava enorme. Non sembrava uno dei classici Ufo. Era totalmente silenzioso». Sam conclude con alcune domande ai suoi follower: «Qualcuno ha mai visto qualcosa di simile? È difficile da spiegare com'era fatto perché era ben mimetizzato, sembrava formato da due rettangoli in 3D separati, che ruotavano l'uno intorno all'altro con luci fioche intorno ai bordi».