La Roma inizia il 2021 nel migliore dei modi dando seguito alla vittoria ottenuta prima delle feste di Natale contro il Cagliari. A regalare il primo successo dell'anno ci ha pensato Edin Dzeko che con una prodezza da centravanti vero ha così condannato la Sampdoria alla sconfitta. Piove a dirotto su Roma anche se il terreno dell'Olimpico sembra reggere bene. Fonseca deve fare i conti con diverse assenze e sceglie Villar in mediana, con Peres sulla sinistra mentre Pellegrini viene confermato trequartista accanto a Mkhitaryan. Ranieri consegna la maglia da titolare a Candreva e si affida al veterano Quagliarella in avanti. Complice anche il campo pesante i primi quaranticinque minuti vedono le due squadre molto contratte e poco inclini a creare occasioni. Da segnalare un bel tiro di Candreva che obbliga Pau Lopez al grande intervento mentre nella Roma è Lorenzo Pellegrini a tentare il colpaccio ma trova un Audero reattivo che riesce a negargli il gol. L'intervallo dura più del previsto ma la seconda parte di gare è decisamente più divertente. La Roma aumenta il ritmo e costringe la Samp nella sua metà campo. Iniziano i colpi di testa: Dzeko manda a lato di poco mentre Smalling raccoglie al meglio un assist su punizione di Pellegrini ma il tentativo dell'inglese si stampa sulla traversa. I ragazzi di Fonseca insistono e grazie ad un Karsdorp in giornata di grazia riescono a trovare il gol: l'olandese riceve sulla destra e serve Dzeko sul primo palo, il bosniaco fa il movimento giusto e con il destro riesce ad anticipare Colley e a battere Audero. A venti minuti dalla fine il ritmo si alza ancora ma i doriani non riescono a portare reali pericoli alla porta di Pau Lopez mentre la Roma anche con esperienza riesce a resistere e a gestire. Successo pesante che consolida il terzo posto giallorosso

90' + 3 - Fine partita

90' + 1 - Carles Perez perde l'attimo e si divora il gol del 2-0. Lo spagnolo esegue un controllo di troppo e finisce per calciare addosso ad un avversario

89' - Tre minuti di recupero

88' - Grande prova atletica di Mkhitaryan che sbaglia l'ultimo passaggio in contropiede ma rimedia all'errore ripiegando alla grande e fermando un'azione avversaria

86' - Fonseca cerca di spezzare il ritmo doriano con un altro cambio: fuori l'autore del gol, Edin Dzeko. In campo Mayoral

80' - Fuori anche Yoshida dentro Loris. Fonseca risponde sostituendo Pellegrini con Carles Perez

78' - Ancora cambi per Ranieri: esce Quagliarella che lascia il posto a La Gumina

74' - Ammonizione per Tonelli che commette fallo su Dzeko a metà campo

72' - Roma in vantaggio: azione manovrata dei giallorossi e pallone che finisce a Karsdorp sulla destra, l'olandese mette in mezzo sul primo palo e Dzeko anticipa Colley segnando di destro il gol dell'1-0

70' - Grande iniziativa di Peres sulla sinistra che riesce a smarcarsi e a servire Karsdorp dall'altra parte: l'olandese prova la conclusione di controbalzo. Tiro sull'esterno della rete

68' - Fonsesca sostituisce l'ammonito Villar con Bryan Cristante

67' - Sponda di testa di Dzeko per Pellegrini, il sinistro del numero 7 finsice sul fondo. Sul successivo calcio d'angolo, Audero compie un grande intervento su colpo di testa ravvicinato di Dzeko.

66' - Ancora lavoro per Chiffi che deve ammonire Ekdal autore di un fallo su Mkhitaryan

64' - Destro di Mancini. Audero blocca in due tempi

62' - Primo cambio della gara: Ranieri richiama in panchina Verre ed inserisce Damsgaard

61' - Roma vicina al gol con Smalling: Pellegrini su punizione mette la palla sulla testa dell'inglese, il tentativo si stampa sulla traversa. Nell'azione successiva ammonito Villar.

60' - Duro intervento di Augello su Villar. Chiffi ammonisce il calciatore blucerchiato

58' - Occasione per Pellegrini che riceve a centro area, complice il terreno pesante, il numero 7 colpisce malissimo e la palla termina tra le braccia di Audero

54' - Cartellino giallo per Bruno Peres. Il brasiliano entra in ritardo su Candreva commettendo fallo

50' - Verticalizzazione di Villar per Mkhitaryan, l'ex Arsenal prova a cercare Dzeko, il colpo di testa del bosniaco termina di poco a lato

49' - Ottima iniziativa di Mkhitaryan sulla sinistra, l'armeno entra in area ma Ekdal lo anticipa sul più bello.

46' - L ripresa inizia con almeno cinque minuti di ritardo. Nessuna novità nelle due formazioni

45' - Fine primo tempo

44' - Il primo tempo terminerà senza minuti di recupero

40' - Ottima chiusura di Yoshida che riesce ad anticipare di un soffio Mkhitaryan ed evitare un gol fatto

38' - Ammonizione per Yoshida. Primo giallo per la Sampdoria

35' - Primo tiro in porta della Sampdoria: l'autore è Antonio Candreva che prova un bel destro da fuori, Pau Lopez si allunga e riesce ad alzare il pallone sopra la traversa

32' - Ottima palla di Karsdorp verso il centro dell'area, Thorsby è provvidenziale nell'anticipo su Dzeko

24' - Uscita dalla propria area di rigore di Pau Lopez, il portiere spagnolo riesce ad anticipare Quagliarella e ad allontanare il pallone in fallo laterale

22' - Non migliorano le condizione metereologiche. All'Olimpico continua a piovere e il campo sembra iniziare a risentirne. Chiffi monitora la situazione

20' - Tentativo di Fabio Quagliarella su punizione. Palla che impatta sulla barriera

17' - Molto attivo Mkhitaryan che da sinistra trova la testa di Pellegrini, il colpo di testa termina sul fondo

14' - Contropiede romanista e Pellegrini prova la conclusione da fuoria area, Audero si oppone respingendo a lato.

12' - Si addormenta Tonelli e Mkhitaryan ne approfitta per sfuggirgli alle spalle, Audero evita il peggio in due tempi

10' - Tentativo su punizione dal limite di Pellegrini. Pallone deviato in calcio d'angolo

8' - Dzeko da sinistra prova il cambio di gioco per Karsdorp. Palla sul fondo. Nel frattempo cartellino giallo per Smalling autore di un fallo su Verre

5' - Proteste giallorosse per una spinta di Tonelli ai danni di Mkhitaryan, contatto che avviene in area di rigore a ridosso della linea di fondo. Per Chiffi è semplice rimessa dal fondo. Guida dal Var conferma

2' - Iniziativa di Bruno Peres sulla sinistra, il brasiliano prova il cross e Augello devia in calcio d'angolo. Primo corner della partita

1' - La Sampdoria batte il calcio d'inizio

Torna il campionato e all'Olimpico è in programma Roma-Sampdoria. Per la prima sfida del 2021, Fonseca deve rinunciare a diversi infortunati tra cui Mirante, Pedro e Spinazzola. Spazio allora a Pau Lopez e Pellegrini confermato sulla linea dei trequartisti mentre a centrocampo Villar affiancherà Veretout. Ranieri invece affida una maglia da titolare a Candreva e Verre. In avanti confermatissimo Quagliarella.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca

SAMPDORIA: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

All.: Ranieri

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA