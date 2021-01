Roma, Tiago Pinto positivo al Covid. Fonseca è negativo e raggiungerà la squadra a Crotone

Tiago Pinto è risultato positivo al Covid. Il nuovo general manager della Roma era partito ieri in tarda mattina dal Portogallo con in tasca il risultato del tampone molecolare negativo, mentre oggi a Trigoria il dirigente si è sottoposto a due nuovi test, uno rapido e uno molecolare: il primo ha dato esito negativo, il secondo positivo. Per questo motivo il dirigente non è partito nel pomeriggio con la squadra per Crotone e resterà in isolamento nella Capitale.

Non è volato in Calabria nemmeno Fonseca perché ieri aveva trascorso alcune ore con l’ex Benfica: tecnico e squadra sono risultati negativi, ma la società ha voluto fare un ulteriore approfondimento per sicurezza sull’allenatore. Fonseca, dunque, non è volato a Crotone, ma raggiungerà domani Dzeko e compagni perché risultato negativo al secondo test. A mezzanotte, invece, i giocatori effettueranno un nuovo test Covid che gli consentirà di essere in campo domani alle ore 15.

