Roma, Mourinho consegna le scarpe a Felix: promessa mantenuta (con gaffe della voce fuori campo)

José Mourinho mantiene la promessa e regala un paio di costosissime scarpe ad Afena-Gyan dopo aver realizzato la doppietta contro il Genoa. La scommessa nasce la settimana scorsa quando lo Special One per incentivare il calciatore a dare il massimo gli ha promesso il paio Balenciaga di cui era innamorato del valore di 775 euro. Il giorno dopo la partita il tecnico si è presentato a Trigoria con una busta dorata in cui all’interno c'erano le Sneaker Speed 2.0, la consegna è stata ripresa con il telefonino e messa sui social dall’attaccante.

APPROFONDIMENTI SPORT Mourinho regala le scarpe a Felix: promessa mantenuta (con gaffe...

La voce fuori campo

Peccato, però, che mentre apriva la scatola una voce fuori campo abbia detto: «Ci sono le banane dentro, Felix». Una battuta, chiaramente, che fa sorridere anche il calciatore, ma che immeditamente ha fatto il giro del web. Il video dopo qualche minuto è stato rimosso dall'account di Felix, ma è stato comunque troppo tardi perché sui social è diventato virale.

Le parole

«Ciao ragazzi, sto leggendo molti commenti circa il video pubblicato poco fa su un momento speciale tra me e il mister. Voglio assicurarvi che non sono offeso dall'audio che avete sentito che non è a sfondo razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come si fa con un membro di una famiglia. Hanno fatto quella battuta perché mangio tante banane e su questa cosa ci scherziamo a volte e per questo motivo avete sentito questo commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Sono grato del supporto che tutti mi hanno dato a Trigoria, penso che la gente si sia fatta un'idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito". Grazie a tutti per l’interesse, ora torniamo concentrati per la prossima partita. Grazie e forza Roma», ha scritto Felix in una storia su Instagram.