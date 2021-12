Roma, morto improvvisamente il dottore della squadra femminile: Salvatore Gervasi aveva 35 anni

Una notizia choc colpisce il mondo della Roma. Soprattutto la squadra femminile che, alla ripresa delle attività, non potrà contare sull'apporto del dottore della Prima squadra Salvatore Gervasi. Un improvviso malore lo ha portato via nella giornata di oggi. Aveva 35 anni. Una perdita enorme per il mondo giallorosso. Che ha voluto ricordare con un tweet il giovane medico che era nello staff della squadra femminile.

