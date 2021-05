Roma-Manchester United, dalle 21 la diretta: Fonseca con gli uomini contati, Solskjaer con Cavani

Probabilmente l'ultima notte europea di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. A meno di miracoli sportivi che all'Olimpico si sono già visti. Ma c'è un'atmosfera diversa attorno ai giallorossi che stasera affrontano il Manchester United. Non ci saranno i tifosi sugli spalti. E non sembra, alla vigilia, nemmeno che ci sia la voglia di crederci. La testa è già al futuro, con l'arrivo di Mourinho che ha praticamente stravolto una società e una città: tutti in attesa dello Special One. Intanto però c'è da non ripetere la brutta figura della settimana scorsa all'Old Trafford. Ribaltare il 6-2 è un'impresa impossibile. Ma uscire a testa alta dalla competizione deve essere l'obiettivo. Novità per quanto riguarda le formazioni ufficiali. Non sugli uomini, ma per lo schieramento tattico giallorosso. La Roma dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: il sistema di gioco utilizzato da Mourinho.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Mancini; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; van de Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.

