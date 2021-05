Roma-Lazio dalle 20,45 diretta. Formazioni: Fonseca con Darboe, Muriqi fa coppia con Immobile

Il derby della Capitale: una sfida per la gloria più che per la classifica. Certo, da una parte la Roma vuole blindare il settimo posto, quello che permette la partecipazione alla prossima Conference League. Dall'altra parte, la Lazio vuole alimentare il sogno Champions, anche se sarà difficile. Fonseca contro Inzaghi quindi: il portoghese per salutare con una vittoria di prestigio, l'italiano che invece non ha ancora rinnovato e che non ha deciso il suo futuro. Potrebbe passare molto, se non tutto, dalla gara di stasera all'Olimpico. Si parte alle 20,45.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milnkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Muriqi. All.: Inzaghi.