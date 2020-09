Live Roma-Juventus alle 20.45, diretta. Formazioni ufficiali: Dzeko torna titolare, Pirlo lancia Morata

Debutto casalingo per la Roma di Fonseca, che per la sfida contro la Juventus (diretta Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 ore 20:45) sceglie di partire con Dzeko e il nuovo acquisto Kumbulla dal primo minuto. Pirlo risponde assegnando subito la maglia da titolare a Morata che affiancherà in attacco Cristiano Ronaldo. Panchina per Frabotta, confermati invece Mckennie e Kulusevski.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 17 Veretout, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan,

11 Pedro; 9 Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

JUVENTUS (3-4-1-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 16 Cuadrado, 14 McKennie, 25 Rabiot, 44 Kulusevski ; 8 Ramsey;

25 Morata, 7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA