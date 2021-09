Roma, salta la gara contro l'Inter: il Covid ferma le nerazzurre

Salta Inter-Roma, inizialmente prevista per domenica prossima. Dopo la sosta per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, le giallorosse di Alessandro Spugna avrebbero dovuto incontrare l'Inter di Rita Guarino: ma il Covid ha bloccato l'attività sportiva della prima squadra femminile nerazzurra. E la sfida è stata rinviata.

Il comunicato dell'Inter

E' stata l'Inter, attreverso una nota, ad ufficilizzare la decisione della divisione calcio femminile:«A causa di alcune positività riscontrate all'interno del gruppo squadra, l'attività sportiva è stata sospesa e la gara in programma domenica contro la Roma è rinviata a data da destinarsi». Non si conosce quante calciatrici positive ci siano in questo momento, ma il fatto che il big match salti, fa pensare a numero decisamente importante. E' la prima gara, della Serie A femminile, che viene rinviata per Covid, dopo le prime tre giornate nelle quali era filato tutto liscio.

La Roma torna in campo contro la Juventus

La Roma quindi, tornerà a giocare in campionato nel primo weekend di ottobre contro la Juventus al Tre Fontane. In quel caso ci sarà anche la possibilità di tornare allo stadio per vedere le ragazze che al momento sono a punteggio pieno. La sfida contro le bianconere, comunque, sarà possibile seguirla anche in diretta tv in chiaro su La7.