L’Inghilterra sabato all’Olimpico. La variante Delta, se proprio bisogna allarmarsi, arriva però dal Regno Unito a Roma solo per andare in campo. È la Nazionale di Southgate che dovrà giocare il quarto contro l’Ucraina, ma senza tifosi al seguito. Dovendo fare 5 giorni di quarantena, anche presentandosi oggi, non potrebbero spostarsi allo stadio (nemmeno gli ucraini). Biglietti acquistabili solo per i residenti nel nostro paese. O da chi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati