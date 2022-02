Roma-Genoa, Mourinho sul gol annullato a Zaniolo: «Noi piccolini agli occhi del potere. Se quello è fallo, allora il calcio è cambiato"

La Roma pareggia 0-0 contro il Genoa, ma l'attenzione è tutta per l'episodio del gol annullato a Zaniolo nel finale. Il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto dopo il match e ci è andato per il sottile: «Forse sarebbe meglio non commentare e parlare solo della partita. Se quello è fallo allora il calcio è cambiato, è un altro sport. Se queste sono le indicazioni che gli arbitri hanno, il gioco non è lo stesso. Dobbiamo trovare un altro nome», dice.

Triplice fischio.



Nel finale annullato un gol a Zaniolo, che viene anche espulso da Abisso. #RomaGenoa pic.twitter.com/9bwlteZDsT — AS Roma (@OfficialASRoma) February 5, 2022

«Se l'arbitro, invece, ha sbagliato e doveva convalidare, lui sarà il primo non contento. Per noi sarebbe un dejavu perché è successo già tante volte», le sue parole ai microfoni di Dazn. L'interpretazione dello Special One a quello che è successo è chiara: «Agli occhi del potere la Roma è piccolina».

