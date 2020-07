Roma-Fiorentina, è polemica sul secondo rigore. Cesari: «La partita potrebbe essere invalidata». Marelli: «Sciocchezze»

Montano le polemica in casa viola dopo l’arbitraggio di Daniele Chiffi in occasione del match contro la Roma di ieri, vinto dai giallorossi 2-1 grazie all’assegnazione di due rigori. È proprio sul secondo che i tifosi viola e la società stanno protestando per via del tocco involontario dell’arbitro che ha propiziato un’azione d’attacco promettente dato che successivamente si è concretizzato un episodio da calcio di rigore. Il regolamento parla chiaro: il gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro se il pallone tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e: una squadra inizia un attacco promettente; o il pallone entra direttamente in porta; o cambia la squadra in possesso del pallone. Nel caso del secondo rigore della Roma il tocco dell’arbitro ha permesso ai giallorossi di iniziare un’azione di attacco promettente che ha portato al rigore. Sul tema si è espresso anche l’ex arbitro Graziano Cesari: «Dopo il suo tocco, Chiffi avrebbe dovuto interrompere il gioco e scodellare la palla. È un errore grave. Se la Fiorentina facesse reclamo entro 24 ore il giudice sportivo non potrebbe fare altro che accettarlo e la partita sarebbe invalida». Non è della stessa idea l’ex arbitro Luca Marelli che sul suo profilo Facebook fa una disamina completa della situazione: «Come possiamo vedere dall'estratto del regolamento, il pallone non è considerato in gioco "se tocca un ufficiale di gara (l'arbitro, in questo caso) e (...) una squadra inizia un'azione d'attacco promettente". Naturalmente è una decisione dell'arbitro, non certo un episodio che possa portare alla ripetizione della partita: non è un errore tecnico, è un errore valutativo. Gli errori tecnici sono ben altri. Esempi: giocatore ammonito due volte ma non espulso, fischio dell'arbitro prima che il pallone oltrepassi la linea di porta e rete concessa ugualmente, rigore segnato dal tiratore riprendendo direttamente un pallone respinto dai pali ecc. Insomma, episodi che non hanno nulla di valutativo, ma infrazioni chiare al regolamento. Non è vero che l'arbitro deve interrompere sempre l'azione nel caso in cui tocchi il pallone: ennesima sciocchezza di chi non mai aperto un regolamento o non lo apre dai tempi di Romolo e Remo. Il punto è che il pallone toccato dall'arbitro non ha cambiato possesso ed è rimasto alla Roma, ma c'è un ma. Senza quella deviazione, Perez avrebbe potuto controllare il pallone in una zona del campo più arretrata, probabilmente perdendo un tempo di gioco a causa di un controllo più difficoltoso e di una coordinazione più macchinosa. Nel caso specifico sarebbe stata decisione più corretta interrompere il gioco e restituire il pallone alla Roma nel punto in cui Chiffi ha involontariamente modificato la traiettoria». Marelli ha poi spiegato il mancato intervento del Var: «Possiamo ritenere il tocco di Chiffi come un grave ed evidente errore. Materia molto più complessa di quel che si pensi. Il VAR ha dovuto affrontare questo ragionamento: “Se Chiffi non avesse toccato il pallone, Perez avrebbe ugualmente tirato in porta in quel modo?". La risposta è banale: "non lo so". Ed è proprio in questa risposta il mancato intervento del VAR: sicuramente il dubbio c'è ma non un chiaro ed evidente errore. Chiffi doveva interrompere il gioco e consegnare il pallone alla Roma al limite dell'area: se anche qualche dubbio sussista, in questi casi un minimo di "furbizia" arbitrale evita l'eventualità di crearsi problemi facilmente aggirabili». Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA