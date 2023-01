Mou aggrappato alla Joya: la doppietta di Dybala alla Fiorentina trascina la Roma verso la Champions

Dybala corre, lotta e soprattutto risolve problemi. Stavolta sono due i gol, uno a fine primo tempo e uno a fine secondo, entrambi su assist di Abraham. Fiorentina sconfitta e Roma che tiene il passo delle concorrenti, a tre punti dal quarto posto e quattro dal secondo. Con il Napoli, primo, che gioca per conto suo. Il vero campionato è lì, la corsa verso l’oro della Champions League. E quando hai uno come Paulo in campo, quell’oro lo puoi raggiungere: la Roma con lui titolare ha vinto otto volte, pareggiate due (con Juve e Milan) e perso una sola volta (a Udine). Per vincere lo scudetto, ha ragione Mourinho, servono due o tre Dybala. La Roma non esprime un calcio dall’estetica sopraffina, le manca qualità,. specie in mezzo al campo, ma è concreta, fa quello che deve fare: nel 2023, tre gare di campionato e sette punti, più l’accesso ai quarti di Coppa Italia. Dybala è il gioiello, il brillante e ancora oggi Mou rimpiange quei quasi due mesi in cui è mancato a ridosso del Mondiale in Qatar, con la Roma che è scesa di posizione, totalizzando solo sette punti in cinque partite con Sampdoria (3), Napoli (0), Verona (3), Lazio (0) e Sassuolo (1). La Roma ora è in piena corsa, con un girone di ritorno tutto da vivere, sempre aggrappati alla Joya.