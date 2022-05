Roma-Feyenoord, le pagelle: Zaniolo illumina Tirana (8), Rui Patricio attento e decisivo (7)

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 7

Non si fa mai sorprendere. Nemmeno quando il Feyenoord accelera nella ripresa. Bravissimo sul siluro da fuori di Malacia, deviato sul palo.

MANCINI 7

Da un suo lancio arriva il gol vittoria di Zaniolo. Benissimo anche in fase difensiva.

SMALLING 8

La partita perfetta. Mette in campo tutta la sua esperienza.

IBANEZ 7

Non si tira mai indietro quando il Feyenoord si affaccia dalle sue parti.

KARSDROP 6

È quello che va più in difficoltà, ma resiste.

CRISTANTE 7

Una certezza in Nazionale, una certezza in maglia giallorossa. La Roma se lo deve tenere stretto.

MKHITARYAN ng

Si fa male dopo 16’. Lascia il campo per fare posto a Sergio Oliveira.

ZALEWSKI 6.5

Giovane e coraggioso. La Roma ha bisogno di lui e lui non delude.

ZANIOLO 8

Finalmente Zaniolo. Un gol meraviglioso di uno dei più grandi talenti italiani. Che sia per lui un punto di partenza.

PELLEGRINI 7

Nel finale sfiora il raddoppio, ma Bijlow salva.

ABRAHAM 7

Punto di riferimento offensivo della Roma. Crea scompiglio nella retroguardia olandese.

SERGIO OLIVEIRA 6.5

Inizia con qualche disattenzione, ma si fa sentire in mezzo al campo.

SPINAZZOLA 7

Bellissimo rivedere in campo un giocatore fondamentale, anche in Nazionale, come lui.

VERETOUT 7

Entra in campo e va subito al tiro impegnando Bijlow.

MOURINHO 8

È il suo capolavoro. E 12 anni dopo il Triplete dell’Inter fa del bene, ancora una volta, al nostro calcio.



PAGELLE FEYENOORD

BIJLOW 6

Si fa sorprendere dal tocco di Zaniolo, ma è reattivo nel finale su Pellegrini.

GEERTRUIDA 6

Cerca di proporsi in fase offensiva.

TRAUNER 4.5

Brutto errore sul vantaggio della Roma, nel secondo tempo centra il palo.

SENESI 5.5

Inizia bene, poi sbaglia tanto.

MALACIA 6.5

Spaventa la Roma a inizio secondo tempo con un gran tiro da fuori.

TIL 6

A inizio ripresa impegna Rui Patricio.

AURSNES 5.5

Palla al piede è pericoloso, ma non continuo.

KOKCU 5.5

Prova a fare qualcosa di interessante, ma spesso è in ritardo.

NELSON 6

In mezzo al campo si fa sentire, ma non basta.

DESSERS 5.5

Meglio in altre occasioni.

SINISTERRA 5.5

Anche lui era stato decisivo con il Marsiglia, ma con la Roma non crea pericoli,

TOORNSTRA 5.5

Avrebbe potuto fare di più.

SLOT 5.5

Il Feyenoord lotta, ma si deve arrendere alla Roma.