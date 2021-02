Roma, El Shaarawy torna in gruppo e punta alla convocazione con l'Udinese

Stephan El Shaarawy scalda i motori per farsi trovare pronto all’appuntamento di domenica prossima contro l’Udinese (ore 12.30). Il Faraone ha cominciato ad allenarsi con la squadra dopo la mini preparazione atletica che ha svolto dopo la firma sul contratto. Erano diversi mesi che l’attaccante non giocava una partita ufficiale, dunque, il suo fisico aveva bisogno di ritrovare i ritmi della Serie A. I risultati dei test sono stati eccellenti a tal punto da accorciare la parte atletica e anticipare quella tattica. El Shaarawy potrebbe strappare la convocazione per il match con i friulani all’Olimpico e magari giocare qualche minuto titolare. Buone notizie anche in casa Cristante: la compagna Selene ha messo al mondo le due gemelle Victoria e Aurora: «Benvenute nella grande famiglia giallorossa», è il tweet che gli ha dedicato la Roma.

