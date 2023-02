Roma, striscione in Curva Sud contro Zaniolo: «Indossare la maglia vuol dire onorarla, baciarla significa non tradirla»

Dopo le dichiarazioni di Zaniolo nel pomeriggio, arriva la risposta della Curva Sud. In riferimento alla vicenda di calciomercato che ha visto il giocatore chiedere la cessione immediata dal club giallorosso, rifiutando di prendere parte al gruppo squadra, salvo poi rifiutare l'offerta del Bournemouth, il settore più caldo del tifo giallorosso ha esposto uno striscione durante la sfida contro Cremonese in Coppa Italia: "Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L'As Roma è sacra". Il messaggio è stato visibile per qualche minuto al momento del calcio d'inizio. Sulla vicenda non si è invece esposto pubblicamente il general manager giallorosso Tiago Pinto: "Al momento giusto parlerò del tema", ha dichiarato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita.