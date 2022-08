Diretta: Roma-Cremonese alle 18.30, Mou torna in un Olimpico sold-out

Dopo la vittoria all'esordio in trasferta contro la Salernitana, la Roma di José Mourinho si prepara al debutto in casa. Allo stadio Olimpico, contro la Cremonese sarà il nono sold-out di fila, ma l'entusiasmo per l'evento è stato già spento dalla brutta notizia di ieri sera: l'infortunio di Wijnaldum priverà a lungo la squadra di uno dei prinicipali rinforzi del mercato. La Cremonese, dopo essersi arresa alla Fiorentina soltanto al 95', cerca il primo punto e promette battaglia tattica: «Toglieremo le traiettorie ai loro attaccanti» ha annunciato il tecnico Massimiliano Alvini.



Segui Roma-Cremonese in diretta

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma, l'infortunio di Wijnaldum non cambia il mercato. Bove in... LO SFOGO Roma, Mourinho: «A volte il calcio è una m...Wijnaldum... ULTIMISSIME Roma, Wijnaldum sotto choc: la tibia (per ora) sarà ingessata.... CALCIO Mariupol, Kharkiv, Chernihiv: sulle maglie dello Shakhtar i nomi...

Ore 17:35: Alvini cambia due difensori rispetto alla prima giornata. In panchina Vasquez e Bianchetti (titolari a Firenze), dentro Lochoshvili e Aiwu

La formazione ufficiale della Cremonese (3-4-1-2): Radu; Lochoshvili, Chiriches, Aiwu; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

Ore 17:30 Mourinho sceglie ancora Cristante preferendolo a Matic. Confermata in pieno la formazione di Salerno

La formazione ufficiale della Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Curiosità: I due migliori marcatori della Roma contro la Cremonese sono Rudi Voeller, (sei gol) e Abel Balbo (cinque gol)

Curiosità: sarà la sfida numero 15 tra Roma e Cremonese in Serie A. La prima dall’11 febbraio 1996 (3-0 per la Roma, in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli)



Roma-Cremonese le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Zalewski, Felix, Tripi, El Shaarawy.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Lochoshvili, Chiriches, Aiwu; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Bianchetti, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese, Tsadjout.

Dove vedere Roma-Cremonese in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18.30; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). Su questa pagina la diretta testuale dell'incontro.