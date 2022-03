Conference League, la Roma ritrova il Bodo Glimt. Mou sogna la rivincita dopo il 6-1 di ottobre

Conference League, sorteggiati i quarti di finale. La Roma pesca il Bodo Glimt. I giallorossi giocheranno la prima partita dei quarti in trasferta, il 7 aprile, il ritorno all'Olimpico il 14 aprile.

Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, con vittoria dei norvegesi per 6-1 in casa il 21 ottobre scorso e pareggio per 2-2 all'Olimpico il 4 novembre. In caso di qualificazione alle semifinali, la Roma se la vedrà con la vincente del quarto fra Leicester e Psv Eindhoven, giocando l'andata in trasferta. Nell'altra semifinale si affronteranno la vincente di Feyenoord-Slavia Praga e di Marsiglia-Paok Salonicco.

Le partite di andata si giocano giovedì 7 aprile, il ritorno il 14. Semifinali d'andata il 28 aprile e 5 maggio. La finale della prima edizione della Conference League si giocherà a Tirana il 25 maggio 2022.