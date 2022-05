Roma con la coppa a Fiumicino, oggi pullman scoperto al Circo Massimo

Per chi ha aspettato quattordici anni, quattro ore saranno sembrate uno scherzo. È quanto hanno dovuto attendere (purtroppo invano) i tifosi della Roma accorsi a Fiumicino per salutare la squadra di rientro da Tirana. C'è una Roma che non ha dormito: chi sognando quanto successo poche ore prima chi perché ancora in strada. Al Terminal 5 di Fiumicino c'erano centinaia di persone ad aspettare l'arrivo della squadra di José Mourinho, fresca vincitrice della Conference League a Tirana in finale contro il Feyenoord. Dopo l'1-0 dell'Arena Kombatare, in pochi minuti i tifosi si sono dati appuntamenti all'aeroporto di Fiumicino. I primi tifosi giallorossi sono arrivati a mezzanotte, poi nel corso della nottata sono diventati quasi un migliaio.

La festa al Circo Massimo

Un'attesa spasmodica fatta di cori e fumogeni, con l'emozione di veder la propria squadra trionfare in Europa dopo anni di delusioni. Eppure sono andati via a mani vuote: la Roma è stata prelevata dal pullman (già griffato con la scritta "la Roma ha vinto") direttamente sulla pista di atterraggio. E poi ha lasciato l'aeroporto, non salutando i tifosi che sono rimasti delusi, e si è spostata a Trigoria: lì sì che ha fatto vedere la coppa ai coraggiosi rimasti oltre le 5 del mattino. Gli altri dovranno "accontentarsi" del Circo Massimo: oggi l'appuntamento per tutti i tifosi che vorranno festeggiare un trofeo che è già entrato nella storia.