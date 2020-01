Roma, Carles Perez è il nome per l'attacco. Accordo in definizione con il Barcellona

La Roma ha trovato il suo esterno d’attacco: si tratta di Carles Perez. Secondo quanto riporta Sky Sport, che riprende una notizia arrivata da Onda Cero, sarà l’esterno del Barcellona a sostituire l’infortunato Zaniolo che resterá fermo fino a fine campionato. Classe ‘98 quest’anno ha collezionato 12 presenze e segnato due gol in blaugrana, Perez potrebbe arrivare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto. Conferme arrivano anche dalla Spagna dove sarebbero volati i dirigenti della Roma per chiudere l’affare. Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare l’ufficialità. Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio, 11:04





© RIPRODUZIONE RISERVATA