Coronavirus, Napoli-Inter verso il rinvio: le semifinali di Coppa Italia si giocherebbero il 20 maggio

Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, verso il rinvio al 20 maggio prossimo per l'emergenza coronavirus. È questo l'orientamento della Lega calcio di serie A, la cui assemblea straordinaria è in corso al salone d'onore del Coni. La partita era in programma domani sera al San Paolo con 40.000 biglietti già venduti. Il nuovo calendario della Coppa Italia prevederebbe entrambe le semifinali il 20 maggio con finale ad agosto. La finale di Supercoppa si giocherebbe, quindi, a dicembre.

Coronavirus, l'esercito a Seul per disinfestare le strade

Coronavirus, Banca Mondiale stanzia 12 miliardi di dollari

Coronavirus, a Livorno positivo un cinquantenne: «È in rianimazione, condizioni critiche»

Coronavirus, scuole chiuse anche a Vasto e vicino Potenza. Stop lezioni fino all'8 in Liguria, Lombardia e Marche



