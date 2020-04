Ancora insieme per un altro anno. La sintonia tra la Juventus e Buffon è totale: il portiere 42enne è considerato l’ideale vice Szczesny e presto riceverà la telefonata per prolungare di un altro anno il suo accordo, in scadenza a giugno, alle condizioni attuali. L’estremo difensore bianconero si sente bene fisicamente, a inizio stagione ha posticipato qualsiasi decisione sul suo futuro all’estate e Andrea Agnelli gli ha concesso carta bianca per la prossima stagione. Il ritiro può attendere, Gigi in questo modo fissa due obiettivi: il primo è il record di anzianità che appartiene a Marco Ballotta (in campo a 44 anni e 38 giorni), il secondo, decisamente più alla portata, è quello di presenze in A di Maldini, raggiunto prima dello stop del campionato (a dicembre, contro la Samp) a quota 647 presenze.



Ne basta un’altra, a Gigi, per diventare il primatista assoluto e solitario nel massimo campionato italiano. Sempre per quanto riguarda la porta, Perin non sarà richiamato alla base dopo il prestito al Genoa, la certezza rimane Szczesny, per il quale però la Juventus potrebbe prendere in considerazioni offerte dai 35 milioni in su (piazzando eventualmente una robusta plusvalenza), le alternative: ter Stegen (sondato qualche mese fa) e Donnarumma (operazione ad alto coefficiente di difficoltà che però potrebbe essere agevolata da Raiola).

Vicinissimo anche il prolungamento di Chiellini, mentre servirà ancora pazientare per la firma di Dybala fino al 2023 o 2024. Le discussioni sono in una fase avanzata ma l’attuale emergenza potrebbe convincere tutti i protagonisti a rivedere cifre e un ingaggio impostato sui 10 milioni di euro all’anno. Va ricordato, infatti, che la Joya deve risolvere ancora la questione dei diritti d’immagine (ceduti dal calciatore alla Star Image attraverso un contratto poi rescisso unilateralmente). Una trattativa che era stata affrontata poco prima dello stop del campionato e che poi, inevitabilmente, ha conosciuto una battuta d’arresto. Ultimo aggiornamento: 11 Aprile, 11:59

