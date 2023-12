Rigore negato, presidente entra in campo e ritira la squadra: nuovo caso scuote la "Serie A" turca

Un nuovo caso scuote il calcio turco.

Il presidente dell'İstanbulspor, Ecmel Faik Sarıalioğlu, ha letteralmente "ritirato" i suoi giocatori dal campo dopo che alla sua squadra è stato negato un rigore a metà del secondo. E la partita è stata interrotta.

Turchia, il presidente dell'Ankaragucu scende in campo e colpisce l'arbitro con un pugno: arrestato. Campionato sospeso

La squadra di Sarıalioğlu, ultima in classifica, ospitava il Trabzonspor. Episodio contestato un presunto rigore dopo uno scontro tra Batista Mendy del Trabzonspor e il centrocampista dell'İstanbulspor Florian Loshaj. Il gioco è andato avanti.

Il presidente in campo

Gli ospiti hanno poi segnato portandosi sul 2-1 al 68'. A questo punto il patron dei padroni di casa è entrato in campo e ha chiesto alla sua squadra di uscire. Si era al 73'. Il difensore dell'İstanbulspor Simon Deli è stato visto mettersi in ginocchio per supplicare il suo presidente di lasciare che la squadra giocasse la partita. Ma il diktat alla fine ha avuto la meglio. I giocatori hanno seguito gli ordini del presidente del club e sono entrati nel loro spogliatoio, seguiti subito dagli arbitri. Adesso la "palla" passa (nuovamente) alla Federcalcio turca che dovrà decidere cosa fare. La sconfitta a tavolino sembra il minimo.