Ribery-Salernitana, è fatta: il francese è in Italia, firmerà un contratto da 1,5 milioni di euro

È il giorno di Franck Ribery alla Salernitana. Il fantasista francese è arrivato stamane a Salerno per svolgere le visite mediche e firmare il contratto da circa 1,5 milioni di euro più bonus, che prevede il rinnovo automatico in caso di salvezza. Come testimonia una storia su Instagram, il campione 38enne è partito intorno alle 8 con il suo jet privato in compagnia dell’agente italiano Davide Lippi.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Salernitana-Ribery, c'è il sì del francese: entro...

Sosta a Napoli, poi subito Salerno dove ad attenderlo c’erano centinaia di tifosi in festa: «Sarà il nostro Maradona» lo slogan che ormai da giorni accompagna il colpo di calciomercato, portato a termine venerdì dal ds del club Fabiani. Nel pomeriggio, è prevista la presentazione del calciatore insieme al resto della squadra.